Назван оптимальный размер первоначального взноса для семейной ипотеки

Эксперт по недвижимости Кремнев призвал копить на первоначальный взнос 50% стоимости жилья

После изменения условий семейной ипотеки с 1 июля для части заемщиков выгодные условия при минимальном взносе останутся актуальны в основном для семей с тремя-четырьмя детьми, сообщил эксперт по недвижимости для жизни и инвестиций Антон Кремнев. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал оптимальный размер первоначального взноса для тех, кто планирует брать льготный кредит на жилье.

«В нынешних условиях для покупателей по семейной ипотеке мы рекомендуем накопить первоначальный взнос в размере 50-80 процентов от стоимости жилья. Именно такой уровень сегодня позволяет рассчитывать на наиболее комфортную долговую нагрузку и сохранить доступ к льготной ставке», — рассказал эксперт.

По словам Кремнева, для молодых семей, которым в наследство досталось жилье или капитал от родителей, вероятность приобрести новый объект по семейной ипотеке выше. Для семей с доходом до 200 тысяч рублей в месяц и без накопленного капитала вход в ипотеку на объект эконом- или комфорт-класса стоимостью до 12 000 000 рублей сегодня остается сложным, указал собеседник «Ленты.ру». В таких случаях он посоветовал использовать долгосрочную аренду и выходить на масштабирование дохода.

При этом сохраняются альтернативные сценарии покупки: рассматривать не только мегаполисы, но и близлежащие города поменьше, где стоимость недвижимости заметно ниже Антон Кремнев эксперт по недвижимости

Ранее россиян предупредили, что после изменения условий по семейной ипотеке кредит для россиян с одним ребенком подорожает вдвое.

Правила выдачи семейной ипотеки изменят с 1 июля. Льготный кредит будет ориентирован на повышение рождаемости, и ставка по нему будет зависеть от количества детей в семье. Точные цифры пока неизвестны. Но ранее обсуждался вариант для семьи с одним ребенком повысить ставку до 10-12 процентов, с двумя — оставить на уровне 6 процентов, а с тремя и более — снизить до 4 процентов.