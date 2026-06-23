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12:35, 23 июня 2026Экономика

Названы последствия привязки ставки семейной ипотеки к количеству детей

Бизнес-эксперт Трепольский: Ипотека для семей с одним ребенком может подорожать вдвое
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В случае привязки ставки по семейной ипотеке к количеству детей, разница в ежемесячном платеже между семьей с одним и тремя детьми при одинаковом чеке покупки составит два раза. Об этом «Газете.Ru» заявил бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

Он напомнил, что в России хотят привязать ставку по семейной ипотеке к количеству детей в семье: за одного ребенка — 10-12 процентов, за двух — около 6 процентов, за трех — около 4 процентов. Официальное решение о дифференциации ставок еще не объявлено.

По словам Трепольского, для семей с одним ребенком рост ставки до 10—12 процентов станет ощутимым шоком. Для молодых родителей жилищный вопрос стоит наиболее остро, а подобное повышение фактически урежет их покупательскую способность. Семьям придется либо жестко снижать требования к площади и локации квартиры, переходя с двухкомнатных на однокомнатные или уезжая в дальний пригород, либо полностью откладывать покупку до рождения второго ребенка. Часть заемщиков будет вынуждена отказаться от сделок или занять выжидательную позицию из-за неспособности вносить платеж. Для семей с одним ребенком доступность жилья резко снизится, для семей с двумя детьми останется на стабильном среднем уровне, а для многодетных — заметно вырастет.

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Так, с оплатой квартиры в новостройке за 6 миллионов рублей сроком на 25 лет при ставке 12 процентов ежемесячный платеж составит 63,2 тысячи рублей, при ставке 6 процентов — 38,6 тысячи, при ставке 4 процента — 31,6 тысячи рублей.

Эксперт посоветовал семьям с одним ребенком постараться закрыть сделку до вступления в силу новых правил (ориентировочно — до 1 июля), чтобы зафиксировать текущие базовые 6 процентов. Для семей с двумя детьми условия сохранятся примерно на прежнем уровне, поэтому можно выбирать жилье взвешенно. Что касается семей с тремя и более детьми, им разумнее занять выжидательную позицию и дождаться официального запуска обновленной программы, чтобы сэкономить на ежемесячных платежах.

Ранее директор направления первичной недвижимости компании «Циан» Артем Глебов предсказал, что по итогам 2026 года количество сделок с новостройками в России уменьшится на 10 процентов на фоне изменений условий семейной ипотеки с 1 июля.

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