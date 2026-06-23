Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:12, 23 июня 2026Экономика

Россияне отвернутся от новостроек

«Циан»: Количество сделок с новостройками в 2026 году уменьшится на 10 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам 2026 года количество сделок с новостройками в России уменьшится на 10 процентов на фоне изменений условий семейной ипотеки с 1 июля. Об этом заявил директор направления первичной недвижимости «Циана» Артем Глебов в беседе с РИА Новости.

«На сделки с новостройками также будет давить замедление темпов снижения регулятором ключевой ставки, что отразится на объемах и доле сделок с рыночной ипотекой — число таких сделок не превысит 35-40 процентов к концу четвертого квартала», — объяснил эксперт.

Вместе с тем ожидается увеличение предложения новостроек — на 10 процентов год к году. Это произойдет на фоне выхода нереализованных запасов застройщиков и оживления вывода новых проектов. Цены на новое жилье также вырастут на 12 процентов, несмотря на снижение спроса — это связано с ростом доли высокобюджетных проектов и инфляцией.

Ранее вице‑президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов предупредил, что после изменения правил семейной ипотеки расходы россиян на кредиты могут увеличиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев пригрозил отказом от переговоров с Россией

    Ведущий закрытый образ жизни сын Джулии Робертс попал на фото папарацци

    Мощный камнепад обрушился на дорогу в российском регионе

    Больше сотни рейсов выбились из расписания в аэропорту Сочи

    В Кремле сделали заявление о ситуации вокруг Армении

    Политолог высказался об условиях отмены антироссийских санкций Европой

    Диетолог спрогнозировал появление специалистов по питанию пришельцев

    В Госдуме предложили готовить детей к возможному конфликту с НАТО с пятого класса

    Россиянам назвали самое «слабое» место электромобиля

    Стало известно о смерти отдыхавшего на музыкальном фестивале россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok