Россияне отвернутся от новостроек

«Циан»: Количество сделок с новостройками в 2026 году уменьшится на 10 %

По итогам 2026 года количество сделок с новостройками в России уменьшится на 10 процентов на фоне изменений условий семейной ипотеки с 1 июля. Об этом заявил директор направления первичной недвижимости «Циана» Артем Глебов в беседе с РИА Новости.

«На сделки с новостройками также будет давить замедление темпов снижения регулятором ключевой ставки, что отразится на объемах и доле сделок с рыночной ипотекой — число таких сделок не превысит 35-40 процентов к концу четвертого квартала», — объяснил эксперт.

Вместе с тем ожидается увеличение предложения новостроек — на 10 процентов год к году. Это произойдет на фоне выхода нереализованных запасов застройщиков и оживления вывода новых проектов. Цены на новое жилье также вырастут на 12 процентов, несмотря на снижение спроса — это связано с ростом доли высокобюджетных проектов и инфляцией.

Ранее вице‑президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов предупредил, что после изменения правил семейной ипотеки расходы россиян на кредиты могут увеличиться.