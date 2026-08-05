Банк России спрогнозировал темпы роста экономики

ЦБ: Прогноз по росту российского ВВП понижен до 0-1 процента

Банк России ухудшил прогноз по росту экономики на половину процентного пункта. Об этом говорится в материалах регулятора.

Теперь в Центральном банке (ЦБ) полагают, что в этом году ВВП вырастет на 0-1 процент. Причиной названо временное снижение производственных мощностей в отдельных отраслях экономики. В дальнейшем, как сообщает Банк России, рост ВВП будет соответствовать долгосрочным темпам роста потенциального выпуска: 1,5 - 2,5 процента.

Ранее ЦБ сообщал, что во II квартале 2026 года ВВП рос умеренными темпами, причем основной вклад внес потребительский спрос. Восстанавливалась и инвестиционная активность.

В середине июля опрошенные регулятором аналитики ухудшили предыдущий прогноз по росту ВВП в 2026 году с 0,7 процента до 0,6 процента, однако сохранили ожидания на следующие два года на уровне 1,7 и 1,8 процента соответственно.