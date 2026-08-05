Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:35, 5 августа 2026Экономика

Банк России спрогнозировал темпы роста экономики

ЦБ: Прогноз по росту российского ВВП понижен до 0-1 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Банк России ухудшил прогноз по росту экономики на половину процентного пункта. Об этом говорится в материалах регулятора.

Теперь в Центральном банке (ЦБ) полагают, что в этом году ВВП вырастет на 0-1 процент. Причиной названо временное снижение производственных мощностей в отдельных отраслях экономики. В дальнейшем, как сообщает Банк России, рост ВВП будет соответствовать долгосрочным темпам роста потенциального выпуска: 1,5 - 2,5 процента.

Ранее ЦБ сообщал, что во II квартале 2026 года ВВП рос умеренными темпами, причем основной вклад внес потребительский спрос. Восстанавливалась и инвестиционная активность.

В середине июля опрошенные регулятором аналитики ухудшили предыдущий прогноз по росту ВВП в 2026 году с 0,7 процента до 0,6 процента, однако сохранили ожидания на следующие два года на уровне 1,7 и 1,8 процента соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Завоевали доверие, приобрели опыт и проявили свой талант». В Госдуме объяснили кадровые перестановки в командовании ВС России
    Под Москвой начали очищать реку Гнилушу бактериями после разлива химикатов
    Пригожин ответил на заявление Вайкуле о желании взять оружие против России
    Дальнобойщиков обвинили в причастности к атаке на российские военные аэродромы
    Под Москвой ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ
    В России резко подскочили онлайн-продажи машин
    Зеленский заявил о кратном сокращении поставок Patriot из Европы на Украину
    Вдова российского бойца СВО заявила о выселении ее из квартиры мужа
    Скабеева задала вопрос жалующемуся на задержку военной помощи Киеву Зеленскому
    Воду из офисного кулера назвали опасной для здоровья
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok