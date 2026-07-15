Прогноз по росту ВВП России ухудшили

Банк России сообщил об ухудшении прогноза по росту ВВП России с 0,7% до 0,6 %

Опрошенные Банком России аналитики ухудшили предыдущий прогноз по росту ВВП с 0,7 процента до 0,6 процента, однако сохранили ожидания на следующие два года на уровне 1,7 и 1,8 процента соответственно. Об этом говорится в июльском макроэкономическом опросе регулятора.

Одновременно изменились ожидания по инфляции — теперь респонденты считают, что в текущем году она вырастет до 6,2 процента, что на 0,9 процентных пункта выше, чем средний ответ во время июньского опроса. К целевому уровню Центробанка, равному четырем процентам, рост цен вернется только в 2028-2029 годах.

Также аналитики пересмотрели в сторону роста размер дефицита консолидированного бюджета (включает региональные бюджеты и внебюджетные фонды) на всем прогнозном горизонте, снизили прогнозы по экспорту товаров и услуг и повысили ожидания по ключевой ставке. Они полагают, что ее средний уровень в 2026 году составит 14,5 процента.

Существенно снижена и оценка стоимости российской нефти для налогообложения с 70 долларов за баррель до 63 долларов, хотя это по-прежнему выше цены отсечения в бюджетном правиле.

Результаты опроса станут одним из факторов, которые Центробанк учитывает при решении по ключевой ставке. Очередное заседание состоится в следующую пятницу, 24 июля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ключевая ставка будет снижаться исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, но не уточнил, в какие сроки. По его словам, «это должно быть, это и будет естественным процессом».