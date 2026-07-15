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17:21, 15 июля 2026Экономика

Аналитики спрогнозировали ключевую ставку на 2026 и 2027 годы

ЦБ: Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 14,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Банк России опубликовал результаты макроэкономического опроса аналитиков по вопросу о средней ключевой ставке на этот и следующий годы. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

По мнению опрошенных, средняя ключевая ставка на 2026 год составит не 14,1 процента, как предполагалось раньше, а 14,5 процента. Что касается 2027 года, то аналитики повысили прогноз с 10,6 процента до 12 процентов.

В 2028 году они ждут 10 процентов, а в 2029-м — 8,6 процента.

Ранее доцент Финуниверситета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил «Ленте.ру», что 24 июля Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 14,25 процента.

По словам президента России Владимира Путина, руководство Центрального банка продолжит придерживаться курса на постепенное смягчение денежно-кредитной политики. Как отметил глава государства, снижение ключевой ставки очень важно и нужно для российской экономики.

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