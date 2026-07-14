Путин рассказал о важном разговоре с Набиуллиной

Путин: Набиуллина пообещала уверенное снижение ключевой ставки

Руководство Центробанка (ЦБ) продолжит придерживаться курса на постепенное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс».

Путин разговаривал на эту тему с главой регулятора Эльвирой Набиуллиной. В ходе обсуждения она пообещала президенту «достаточно уверенное» снижение ключевой ставки. «Я с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться достаточно уверенно», — резюмировал Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Снижение ключевой ставки очень важно для российской экономики, отметил он. «Это очень важно, это нам очень нужно», — пояснил Путин. Смягчению ДКП должны поспособствовать макроэкономические показатели. Речь идет в том числе о постепенном замедлении инфляции на внутреннем рынке, заключил он.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 14,5 до 14,25 процента годовых. Более резкому ослаблению ДКП, пояснили в регуляторе, помешали повышенные инфляционные ожидания россиян и ожидаемый рост госрасходов в ближайшие три года. Дополнительным фактором стал рост цен на бензин, отмечал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. Несмотря на это, заверил он, в ЦБ по-прежнему ожидают достижения цели по инфляции (4 процента) в следующем году.