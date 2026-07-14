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14:14, 14 июля 2026Экономика

ЦБ назвал сроки достижения цели по инфляции в России

Зампред ЦБ Заботкин: Банк России ждет достижения цели по инфляции в 4 % в 2027 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) по-прежнему ожидает достижения цели по инфляции в России в следующем году. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, его слова приводит Telegram-канал ЦБ.

Добиться цели в 4 процента, отметил он, за счет выверенной денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора. При этом ЦБ не собирается достигать таргета любой ценой, пояснил Заботкин. «Мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке», — констатировал он.

Одними из главных рисков сейчас являются повышенные инфляционные ожидания россиян и рост цен на топливо. Регулятор не вправе закрывать на эти факторы глаза, подчеркнул Заботкин. От динамики цен на бензин и ее влияния на инфляционные ожидания населения во многом будут зависеть дальнейшие решения ЦБ по ключевой ставке, заключил он.

По итогам июньского заседания совет директоров регулятор понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 14,5 до 14,25 процента годовых. Более резкому смягчению ДКП, отметили в ЦБ, помешали повышенные инфляционные ожидания россиян и ожидаемый рост госрасходов в ближайшие три года. Эти факторы в совокупности могут потребовать более высокой траектории ключевой ставки, резюмировали в Банке России.

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