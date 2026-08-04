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04:13, 4 августа 2026Мир

Раскрыта реакция США на визит американской делегации на ПМЭФ

Представитель США Кук заявил, что в Вашингтоне позитивно оценили визит на ПМЭФ
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук заявил, что американская сторона положительно оценила визит возглавляемой им делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне текущего года. Он рассказал об этом в беседе с РИА Новости.

По словам Кука, в Вашингтоне «очень довольны» поездкой. Общую реакцию на свой визит он назвал «очень позитивной».

«Госдепартамент разрешил мне поехать, выстроил программу визита, а его представители присутствовали на каждой встрече. Я воспринимаю это как позитивный шаг», — отметил Кук.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд американской делегации на ПМЭФ, призвал не преувеличивать значения визита представителей США. Он указал, что в Вашингтоне увязывают все с урегулированием конфликта на Украине. В Кремле считают такой подход ошибочный, сказал Песков.

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