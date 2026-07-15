Предсказано наиболее вероятное решение по ключевой ставке

Доцент Щербаченко: ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 14,25 процента

Когда Банк России 24 июля будет решать судьбу ключевой ставки, то с вероятностью 65 процентов он оставит ее на уровне 14,25 процента. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Вероятность того, что ставка будет понижена до 14 процентов, экономист оценил в 34 процента. В пользу того, что, скорее всего, регулятор возьмет паузу, свидетельствуют три факта. Первый — внешний геополитический риск — США и Иран вновь на грани войны из-за Ормузского пролива. Второй — рост цен на бензин и дизельное топливо. Третий — рост кредитования. По предварительной оценке Frank RG, в июне объем выданных физическим лицам займов вырос относительно мая этого года на 17,2 процента.

Доводом в пользу снижения «ключа» может быть небольшое замедление инфляции — по состоянию на 6 июля она снизилась до 5,61 процента.

В I квартале 2026 года реальные располагаемые доходы жителей России сократились на один процент. Такую динамику аналитики объяснили снижением ключевой ставки, которая опустилась с 16 до 14,25 процента, что стало причиной сокращения процентов по депозитам.