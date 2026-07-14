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14:18, 14 июля 2026Экономика

Путин назвал условие снижения ключевой ставки

Путин: Ключевая ставка в России будет снижаться исходя из макроэкономических показателей
Вячеслав Агапов

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Ключевая ставка в России будет снижаться исходя из макроэкономических показателей. Такое условие назвал президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Во время встречи в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым российский лидер отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона.

«Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики» — пояснил Путин.

По итогам заседания совета директоров 24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5 процента годовых, хотя от него ожидали более решительного шага. Представители регулятора констатировали, что пространство для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в России сузилось вопреки росту бюджетных рисков.

Ранее финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова допустила, что цикл снижения ключевой ставки в России может оказаться медленнее ожидаемого. После последнего решения Банка России регулятор встал перед непростым выбором — с одной стороны, экономика растет медленно, с другой — нужно учитывать сохраняющиеся бюджетные риски и ситуацию с инфляцией.

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