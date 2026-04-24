Набиуллина рассказала о готовности ЦБ прекратить снижать ставку

Глава ЦБ Набиуллина заявила о выборе между снижением и сохранением уровня ставки

Совет директоров Центробанка на заседании 24 апреля не рассматривал снижение ключевой ставки до 14 процентов, напротив, на столе был вариант ее сохранения на уровне 15 процентов. Об этом на пресс-конференции рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, аргументы в пользу паузы были связаны со стабилизацией устойчивой части инфляции с середины прошлого года на уровне 4-5 процентов, что может означать необходимость более весомых аргументов для дальнейшего смягчения.

Кроме того, сторонники более осторожной политики обращали внимание на возросшие проинфляционные риски, связанные как с конфликтом на Ближнем Востоке, так и с угрозой увеличения расходов и, соответственно, дефицита федерального бюджета.

Набиуллина не исключила, что паузу придется взять на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке, все будет зависеть от новых данных.

Комментируя ухудшение прогноза по среднему уровню ставки в 2026-м и 2027 годах, она объяснила, что часть года уже прошла и к этому времени показатель находится в верхней части прогнозного диапазона, что позволяет уточнить ожидания.

Нынешнее снижение до 14,5 процента совпало с прогнозами большинства аналитиков, хотя на рынке надеялись на более серьезный шаг. Сразу после публикации решения по ставке индекс Мосбиржи упал более чем на 25 пунктов — до минимума с 8 апреля.