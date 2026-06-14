В российском регионе местный житель пострадал при детонации FPV-дрона

В Белгородской области мирный житель пострадал при детонации FPV-дрона, об этом сообщили в оперативном штабе российского региона.
Инцидент произошел в поселке Борисовка Борисовского округа. Пострадавшего доставили в больницу с осколочными ранениями руки, грудной клетки и ног.
Кроме того, на месте детонации беспилотника повреждения получил автомобиль, частный дом и хозяйственная постройка.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь на 14 июня сбили 249 украинских беспилотников над российскими регионами.