В российском регионе местный житель пострадал при детонации FPV-дрона

В Белгородской области местный житель пострадал при детонации FPV-дрона

В Белгородской области мирный житель пострадал при детонации FPV-дрона, об этом сообщили в оперативном штабе российского региона.

Инцидент произошел в поселке Борисовка Борисовского округа. Пострадавшего доставили в больницу с осколочными ранениями руки, грудной клетки и ног.

Кроме того, на месте детонации беспилотника повреждения получил автомобиль, частный дом и хозяйственная постройка.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь на 14 июня сбили 249 украинских беспилотников над российскими регионами.

