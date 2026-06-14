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22:02, 14 июня 2026Россия

В российском регионе местный житель пострадал при детонации FPV-дрона

В Белгородской области местный житель пострадал при детонации FPV-дрона

Фото: Globallookpress.com

В Белгородской области мирный житель пострадал при детонации FPV-дрона, об этом сообщили в оперативном штабе российского региона.

Инцидент произошел в поселке Борисовка Борисовского округа. Пострадавшего доставили в больницу с осколочными ранениями руки, грудной клетки и ног.

Кроме того, на месте детонации беспилотника повреждения получил автомобиль, частный дом и хозяйственная постройка.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь на 14 июня сбили 249 украинских беспилотников над российскими регионами.

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