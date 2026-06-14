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21:52, 14 июня 2026Бывший СССР

Названа неожиданная причина наращивания численности иностранцев в ВСУ

Иванников: В ВСУ стали брать больше иностранцев из-за страха Зеленского перед украинцами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Владимир Зеленский боится возмездия со стороны украинцев, поэтому увеличивает количество иностранных наемников. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Как утверждает эксперт, в Киеве опасаются масштабных протестов из-за постоянной критики со стороны жителей Украины и не доверяют военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Иностранцы, отмечает Иванников, будут не только сражаться на передовой, но и защищать «органы власти киевского режима».

«Зеленский боится украинцев, его охрана усилена в разы за счет иностранных спецслужб и наемников. Украина сейчас стоит на пороге больших протестов, а для того чтобы разогнать будущий Майдан, придется прибегнуть к помощи наемников», — резюмировал эксперт.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о масштабных изменениях в армии. Так, он заявил, что от 30 до 50 процентов должностей штурмовиков и пехотинцев надо отдать иностранцам.

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