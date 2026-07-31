Сексолог опроверг главный миф о больших пенисах

Сексолог Брага: Удовольствие женщины не зависит от размера мужского полового органа

Сексолог Рафаэль Брага заявил, что женское сексуальное удовольствие не зависит от размера полового члена мужчины. Главный миф о больших пенисах он опроверг в разговоре с изданием Metropoles.

Брага пояснил, что самая чувствительная часть влагалища находится у самого входа в него. По словам сексолога, это значит, что большой пенис не гарантирует того, что женщина получит больше удовольствия от полового акта.

Более того, такая анатомическая особенность мужчины может создавать проблемы. Дело в том, что влагалищный канал в состоянии покоя имеет длину около 7-10 сантиметров, а при возбуждении — 12-15 сантиметров, отметила специалист.

«Мы живем в культуре, которая до сих пор считает пенис главным действующим лицом в сексе, но на практике удовольствие не пропорционально сантиметру», — добавил Брага.

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