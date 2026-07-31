Опубликовано редкое фото 16-летнего сына супермодели Жизель Бюндхен

Опубликовано редкое фото 16-летнего сына модели Жизель Бюндхен и спортсмена Тома Брэди

Игрок в американский футбол Том Брэди опубликовал редкие фото с детьми. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен поделился снимком со старшим сыном Джэком, который родился у Брэди и актрисы Бриджит Мойнахан в 2007 году. На кадре также позировал 16-летний сын Бенджамин, которого знаменитость воспитывает с экс-супругой, бразильской супермоделью Жизель Бюндхен.

На отдыхе была и младшая дочь Брэди и Бюндхен Вивиан, которая также появилась на одном из фото.

В феврале Жизель Бюндхен родила третьего ребенка. С июня 2023 года она находится в романтических отношениях с инструктором по джиу-джитсу Хоакимом Валенте. Также у модели есть сын Бенджамин и дочь Вивиан от бывшего мужа, профессионального игрока в американский футбол Тома Брэди.