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07:56, 31 июля 2026Экономика

Россия вышла в лидеры по добыче осетровых

ФАО: Россия заняла третье место в мире по добыче осетровых рыб
Вячеслав Агапов

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Россия заняла третье место в мире по добыче осетровых рыб. Об этом со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщает РИА Новости.

Первое место в 2024 году по добыче осетровых занял Китай с показателем в 162,6 тысячи тонн рыбы. На втором месте расположилась Армения, добывшая 6,9 тысячи. В тройку лидеров также вышла Россия с показателем в 6,3 тысячи

Также за год еще четыре страны сумели добыть более тысячи тонн осетровых. В их числе Иран (6,04 тысячи тонн), Вьетнам (4,1 тысячи тонн), Польша (1,3 тысячи тонн) и Италия (1,2 тысячи тонн).

Ранее заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов заявил об участившихся случаях маскировки китайской икры под черную астраханскую. Сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) удалось пресечь деятельность нескольких преступных группировок, занимавшихся нелегальными поставками поддельной черной икры. Несмотря на это, в России все еще фиксируются случаи реализации такого рода продукции.

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