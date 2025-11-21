В России стали выдавать китайскую икру за астраханскую

Росрыболовство: Злоумышленники выдают китайскую икру за черную астраханскую

В последнее время стали фиксироваться случаи маскировки китайской икры под черную астраханскую. О выявленных подделках рассказал заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов, его слова приводит ТАСС.

Сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) удалось пресечь деятельность нескольких преступных группировок, занимавшихся нелегальными поставками поддельной черной икры. Несмотря на это, в России все еще фиксируются случаи реализации такого рода продукции. «Такие случаи есть, с ними боремся», — пояснил Соколов.

Реализуя контрафактную продукцию, продавцы нарушают российское законодательство и вводят покупателя в заблуждение. Рядовому потребителю зачастую бывает сложно разобраться в качестве выставленной на прилавки или в онлайне продукции, чем охотно пользуются злоумышленники. «Это очевидный контрафакт, подмена понятий и обман покупателя», — резюмировал Соколов.

Ближе к концу прошлого года средний чек на черную икру в российских розничных сетях достиг 3520 рублей за банку. Прирост в годовом выражении составил 8 процентов. Отличить подделку от оригинальной продукции бывает очень сложно, отмечали эксперты. Злоумышленники производят контрафактную икру из рыбного сырья или жира, а также подделывают банку со штампом даты изготовления и этикетку. Активизация нелегальных схем обычно фиксируется в преддверии или во время праздников, когда спрос на деликатесы в России традиционно растет. На этом фоне россиян призвали более тщательно подходить к выбору продукции.