Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:26, 21 ноября 2025Экономика

В России стали выдавать китайскую икру за астраханскую

Росрыболовство: Злоумышленники выдают китайскую икру за черную астраханскую
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: Sergey Bulkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

В последнее время стали фиксироваться случаи маскировки китайской икры под черную астраханскую. О выявленных подделках рассказал заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов, его слова приводит ТАСС.

Сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) удалось пресечь деятельность нескольких преступных группировок, занимавшихся нелегальными поставками поддельной черной икры. Несмотря на это, в России все еще фиксируются случаи реализации такого рода продукции. «Такие случаи есть, с ними боремся», — пояснил Соколов.

Реализуя контрафактную продукцию, продавцы нарушают российское законодательство и вводят покупателя в заблуждение. Рядовому потребителю зачастую бывает сложно разобраться в качестве выставленной на прилавки или в онлайне продукции, чем охотно пользуются злоумышленники. «Это очевидный контрафакт, подмена понятий и обман покупателя», — резюмировал Соколов.

Ближе к концу прошлого года средний чек на черную икру в российских розничных сетях достиг 3520 рублей за банку. Прирост в годовом выражении составил 8 процентов. Отличить подделку от оригинальной продукции бывает очень сложно, отмечали эксперты. Злоумышленники производят контрафактную икру из рыбного сырья или жира, а также подделывают банку со штампом даты изготовления и этикетку. Активизация нелегальных схем обычно фиксируется в преддверии или во время праздников, когда спрос на деликатесы в России традиционно растет. На этом фоне россиян призвали более тщательно подходить к выбору продукции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали мирный план США по Украине

    Министра спорта Михаила Дегтярева заметили в часах как у Путина

    Неподобающие действия курьера «ВкусВилла» попали на видео

    Россиян предупредили о сокращении грибных дождей

    В Кремле назвали важный шаг на пути к встрече Путина и Трампа

    На Западе заметили изменение позиции ЕС по Украине после плана США

    Военный эксперт назвал возможный срок остановки боевых действий на Украине

    В МИД России рассказали об освобождении задержанных в Баку россиян

    Учитель музыки отреагировал на обвинения в покушении на детей в российском регионе

    «Мы провели разведку». Великобритания утвердила план отправки войск на Украину. В чем он заключается?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости