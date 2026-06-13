Половину украинских штурмовиков захотели набрать из наемников-иностранцев

Федоров: От 30 до 50 % должностей штурмовиков и пехотинцев надо отдать иностранцам

Министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о масштабных изменениях в армии. Подробности он привел в своем Telegram-канале.

Так, Федоров заявил, что от 30 до 50 процентов должностей штурмовиков и пехотинцев надо отдать иностранцам. Еще одно изменение касается тех военнослужащих, которые на протяжении долгого времени находятся на передовой.

«Справедливость для тех, кто дольше всего в Силах обороны и провел больше времени на боевых. Для них к концу года начинаем постепенное увольнение со службы», — написал государственный деятель. По его словам, это только первый шаг масштабной трансформации армии.

Ранее депутат Алексей Чепа прокомментировал атаки ВСУ на ведущие в Крым мосты. По его словам, так украинская армия хочет создать трудности для жителей и туристов полуострова.