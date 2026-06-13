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11:35, 13 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали атаки ВСУ на ведущие в Крым мосты

Депутат Чепа: Цель атаки ВСУ на ведущие в Крым мосты — создать трудности для жителей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Цель атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ведущие в Крым мосты — создать трудности для жителей и туристов полуострова, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Создают такие проблемы. Разрушают логистику», — заявил Чепа.

По словам депутата, на атаку ВСУ должны последовать ответные удары Вооруженных сил России (ВС РФ). При этом он добавил и напомнил, что Москва не наносит и не будет наносить удары по гражданским объектам.

«Мы за все 5 лет не били по мостам через Днепр. Там от 18 до 21 перехода с правого берега Днепра на левый. Если бы мы били по ним, то значительно бы затруднили логистику для ВСУ. Но это создало бы трудности для жителей Украины. Поэтому мы не наносим такие удары. А Украина всячески пытается использовать все возможности, в том числе нанося удары по гражданским», — заключил он.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали мосты в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Известно, что обстрелам со стороны украинских военных подверглись мосты на направлениях, которые ведут к Крыму.

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