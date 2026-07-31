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Из жизни
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07:00, 31 июля 2026Из жизни

На фото с Марса нашли «неразорвавшуюся ракету инопланетян»

Уфолог Скотт Уоринг нашел на фото с Марса «неразорвавшуюся ракету инопланетян»
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @NASA

Исследователь Марса с уфологического сайта UFO Sighting Daily заявил, что нашел на фото Красной планеты неразорвавшуюся ракету инопланетян. Об этом пишет Daily Star.

Уфолог Скотт Уоринг обратил внимание на снимок, сделанный в июне марсоходом Сuriosity. На нем запечатлен продолговатый объект, похожий на ракету. Уоринг оценил его длину примерно в два метра. По словам уфолога, находка является неопровержимым доказательством уничтожения процветающей марсианской цивилизации во время некоей древней войны.

В НАСА заявление Уоринга не комментировали. Как отмечает Daily Star, за миллиарды лет вулканической активности, метеоритных бомбардировок и эрозии, на поверхности Марса образовалось множество причудливых объектов, которые сторонники теорий заговора об инопланетянах принимают за рукотворные сооружения.

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Врачи объясняют подобные «открытия» парейдолией — разновидностью зрительной иллюзии, при которой человеческий мозг придает случайно сформировавшимся формам и изображениям знакомые ему смыслы.

На Марсе неоднократно фотографировали камни, похожие на различные объекты. Среди прочего, на снимках нашли медвежью голову, гриб, резную фигурку воина, крохотного снежного человека, ложку, бедренную кость и насекомых.

Ранее Уоринг заявил, что нашел на поверхности Марса «следы древней цивилизации». За них он принял трещину в скале.

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