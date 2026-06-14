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22:16, 14 июня 2026Бывший СССР

Раскрыта выгода для Зеленского от скандала с Польшей

Скачко заявил о выгоде для Зеленского от скандала с Польшей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Владимир Зеленский воспользуется конфликтом с президентом Польши Каролем Навроцким с целью повысить уровень доверия среди националистических сил и для их объединения. Об этом в интервью aif.ru рассказал политолог Владимир Скачко.

Как считает эксперт, Зеленский не станет отменять скандальное решение, так как видит в сложившейся ситуации выгоду для себя.

«Зеленский просто использует эту ситуацию для объединения националистических сил и повышения уровня доверия к власти. Нацики, конечно, терпят его только потому, что он занимает радикальную проукраинскую неонацистскую позицию. А тут такой скандал — подтверждение верности идеалам. (...) Поэтому говорить об уступках не приходится», — высказался политолог.

Ранее сообщалось, что президент Польши предложил лишить Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение украинского лидера присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

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