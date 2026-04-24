Решение Центробанка разочаровало российский фондовый рынок

После снижения ключевой ставки до 14,5 % индекс Мосбиржи перешел к падению

Сразу после объявления Банка России о снижении ключевой ставки с 15 до 14,5 процента российский фондовый рынок перешел к падению, поскольку инвесторы ожидали более значительного шага. Индекс Мосбиржи снизился до 2750 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме в пятницу, 24 апреля, индекс поднимался до 2777,89 пункта, что стало наилучшим значением с 7 апреля. Индекс российских гособлигаций RGBI откатился на уровень 120,21 пункта, ликвидировав весь рост за последние два дня.

Оптимизму инвесторов могли способствовать разговоры о более быстром снижении ставки на фоне критики, которой президент России Владимир Путин на прошлой неделе подверг правительство и Центробанк из-за слабых экономических показателей в первом квартале, опровергающих даже их собственные прогнозы.

Однако в ЦБ подчеркнули, что проинфляционные риски в среднесрочной перспективе по-прежнему преобладают над дезинфляционными, в том числе существует угроза роста проблем в мировой экономике из-за войны в Иране и вероятность увеличения бюджетных расходов.

Более того, ожидания по средней ключевой ставке ужесточены на текущий и следующий годы. В обновленном среднесрочном прогнозе в 2026 году она ожидается в диапазоне 14-14,5 процента (ранее — 13,5-14,5 процента), а в 2027-м — 8-10 процентов (ранее — 8-9 процентов).