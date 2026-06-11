Разработан способ диагностики рака мозга за считаные минуты

NC: ИИ позволяет быстро определять тип опухоли мозга по изображениям тканей

Немецкие ученые разработали систему искусственного интеллекта, которая позволяет за несколько минут определять тип опухоли мозга по обычным микроскопическим изображениям тканей. Новая технология может значительно ускорить диагностику заболевания и помочь врачам быстрее подобрать необходимое лечение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer (NC).

Современная диагностика опухолей мозга часто требует сложных молекулярно-генетических анализов, которые считаются золотым стандартом. Такие исследования позволяют уточнить тип новообразования, однако требуют специального оборудования, стоят дорого и могут занимать около двух недель. Новый алгоритм Hetairos выполняет аналогичную задачу, используя уже имеющиеся изображения образцов тканей.

Для обучения системы исследователи использовали более 11 тысяч цифровых изображений опухолей, полученных от 9606 пациентов из 11 медицинских центров по всему миру. Алгоритм способен различать 102 молекулярных подтипа опухолей центральной нервной системы. В случаях, когда ИИ был уверен в своем выводе, точность диагностики достигала 87–88 процентов. При сравнении с опытными специалистами система также показала лучшие результаты, правильно определяя диагноз значительно чаще.

Во время дополнительного тестирования Hetairos выдавал результат примерно за 12 минут после загрузки изображения, тогда как стандартная молекулярная диагностика занимала в среднем около 12 дней.

Авторы считают, что технология может стать особенно полезной для клиник, где нет доступа к сложным генетическим исследованиям. При этом система рассматривается не как замена существующих методов, а как инструмент, который позволит быстрее получать важную информацию об опухоли и принимать решения о дальнейшем обследовании и лечении.

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