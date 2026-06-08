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06:48, 8 июня 2026Наука и техника

Популярный препарат оказался помощником в борьбе с раком

BJCP: Препарат мебендазол замедляет рост опухолей головного мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrei_R / Shutterstock / Fotodom

Популярный противогельминтный препарат мебендазол замедляет рост опухолей головного мозга и удваивает выживаемость лабораторных мышей. К такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в British Journal of Clinical Pharmacology (BJCP).

В рамках систематического обзора ученые проанализировали 22 исследования, посвященных действию мебендазола на лабораторные и животные модели мозговых опухолей. Препарат показал эффективность против нескольких типов рака — глиобластомы, медуллобластомы, диффузной средней глиомы и менингиомы. В некоторых экспериментах комбинированное применение с радиотерапией полностью избавляло более половины мышей от опухоли на длительное время.

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Механизм действия лекарства многосторонний: мебендазол разрушает каркас клеток, блокирует рост кровеносных сосудов, нарушает сигнальные пути, стимулирующие рост опухоли, и подавляет процессы восстановления ДНК после радиотерапии. Кроме того, препарат усиливает эффект химиотерапии и радиотерапии.

Авторы подчеркивают, что пока доказательства ограничены лабораторными и животными исследованиями. Клинические испытания у взрослых и детей показали безопасность высоких доз, однако эффективность против опухолей в организме человека остается недостаточно доказанной.

Ранее стало известно, что употребление алкоголя повышает риск развития рака даже при небольших дозах.

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