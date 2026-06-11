В России начался сокращенный на час рабочий день

Доцент Балынин: В России 11 июня начался сокращенный на час рабочий день

В России 11 июня начался сокращенный на час рабочий день, об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с РИА Новости.

«В связи с тем, что 12 июня отмечается День России, 11 июня является предпраздничным днем и в соответствии с требованиями трудового законодательства рабочий день будет сокращен на один час», — уточнил эксперт.

Сокращенный рабочий день и выходной в честь праздника не повлияет на размер зарплаты, если сотрудник полностью отработает все положенные в июне дни.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал о досрочном получении пенсии в июне, связанном с Днем России.

