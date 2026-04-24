Банк России снизил ключевую ставку до 14,5 процента годовых

Совет директоров Банка России по итогам заседания 24 апреля принял решение понизить ключевую ставку с 15 до 14,5 процента годовых, продолжив начатый в июне прошлого года цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Решение ЦБ стало ожидаемым, к такому выводу склонялось большинство аналитиков. Они указывали, что остановить смягчение ДКП не позволяет замершая в последнее время инфляция, а увеличить шаг — неопределенность, связанная с ситуацией на Ближнем Востоке.

Представители бизнеса отмечали, что более быстрое снижение ставки окажет хорошую поддержку экономике, в то время как другие вспоминали, что инфляционные ожидания по-прежнему находятся на слишком высоком уровне, дефицит бюджета выходит за обозначенные планы, что может привести к росту расходов по итогам года и помешать борьбе с инфляцией.

В пресс-релизе перечислены все выделенные факторы, позволяющие проинфляционным рискам по-прежнему преобладать над дезинфляционными. Отдельно подчеркивается, что если Минфин пойдет на увеличение расходов, ЦБ будет вынужден проводить более жесткую ДКП, чем в базовом сценарии. Последний предполагает, что средняя ключевая ставка останется в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году

Между тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считал, что ЦБ следует снизить ключевую ставку как минимум на полтора процентных пункта, то есть до 13,5 процента, из-за плачевной ситуации в экономике. До этого на совещании по экономическим вопросам ответа по поводу слабого роста и отстающей от прогнозов ситуации в промышленности потребовал президент России Владимир Путин.

В последние две недели Росстат сообщал о практически нулевой недельной инфляции, а вскоре после критики Путина ведомство отчиталось о резком росте промышленности в марте.