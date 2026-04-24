Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:32, 24 апреля 2026

Банк России снизил ключевую ставку до 14,5 процента годовых
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Совет директоров Банка России по итогам заседания 24 апреля принял решение понизить ключевую ставку с 15 до 14,5 процента годовых, продолжив начатый в июне прошлого года цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Решение ЦБ стало ожидаемым, к такому выводу склонялось большинство аналитиков. Они указывали, что остановить смягчение ДКП не позволяет замершая в последнее время инфляция, а увеличить шаг — неопределенность, связанная с ситуацией на Ближнем Востоке.

Представители бизнеса отмечали, что более быстрое снижение ставки окажет хорошую поддержку экономике, в то время как другие вспоминали, что инфляционные ожидания по-прежнему находятся на слишком высоком уровне, дефицит бюджета выходит за обозначенные планы, что может привести к росту расходов по итогам года и помешать борьбе с инфляцией.

В пресс-релизе перечислены все выделенные факторы, позволяющие проинфляционным рискам по-прежнему преобладать над дезинфляционными. Отдельно подчеркивается, что если Минфин пойдет на увеличение расходов, ЦБ будет вынужден проводить более жесткую ДКП, чем в базовом сценарии. Последний предполагает, что средняя ключевая ставка останется в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году

Между тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считал, что ЦБ следует снизить ключевую ставку как минимум на полтора процентных пункта, то есть до 13,5 процента, из-за плачевной ситуации в экономике. До этого на совещании по экономическим вопросам ответа по поводу слабого роста и отстающей от прогнозов ситуации в промышленности потребовал президент России Владимир Путин.

В последние две недели Росстат сообщал о практически нулевой недельной инфляции, а вскоре после критики Путина ведомство отчиталось о резком росте промышленности в марте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России

    Украина ударила по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства

    Трамп оценил возможность замены Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу

    Голикова заявила об «омолаживании» одной болезни в России

    В России призвали использовать кукурузники против дронов

    Яхта экс-депутата КПРФ за 17,9 миллиона рублей затонула в Волге и попала на видео

    Дачников предупредили о новой мошеннической схеме

    Беспилотную опасность объявили в Чечне

    Хищения при строительстве Нахимовского училища достигли 300 миллионов рублей

    Глава МИД Ирана провел переговоры с Пакистаном о перемирии с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok