Росстат объявил о резком росте промышленности

Росстат в марте обнаружил рост выпуска в промышленности после двух месяцев спада

По итогам марта промышленность в России увеличила выпуск на 2,3 процента в годовом выражении, что даже с учетом падения в первые два месяца позволило ей показать положительную динамику в первом квартале — плюс 0,3 процента. При этом наибольший вклад — плюс три процента — дала обработка, а не добыча, свидетельствуют данные Росстата.

Выпуск прочего транспорта и оборудования (в том числе авиация и судостроение) увеличился почти на треть (32,6 процента), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и в ветеринарии, — на 15,9 процента, табачных изделий — на 11 процентов, а компьютеров, электронных и оптических изделий — на 8,7 процента.

При этом ведомство указывает, что сезонно-сглаженная динамика мартовского выпуска к февралю составляет 0,2 процента, как и в феврале к январю.

Аналитики Telegram-канала MMI отмечают, что такие цифры противоречат друг другу, поскольку месячная динамика должна была дать совершенно другой результат в годовом выражении (6,5 процента в марта и 5,2 процента в первом квартале).

«Коммерсантъ» также указывает, что данные о росте промышленности плохо соотносятся с конъюнктурными индикаторами агентства S&P, Банка России и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, которые в марте демонстрировали снижение.

Неделю назад президент России Владимир Путин потребовал от членов правительства объяснений по поводу ситуации в экономике. Главу государства заинтересовало, почему макроэкономические показатели находятся ниже ожиданий, при этом в минусе оказались даже обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое системно значимое направление, как строительство.