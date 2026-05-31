00:42, 31 мая 2026Мир

В Иране резко ответили на требование США

Азизи: Иран не будет делать Ормузский пролив предметом торга
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Иран не собирается делать Ормузский пролив предметом торга или переговоров. Так на требование США ответил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи в интервью РИА Новости.

«Речь не идет о том, что мы намерены использовать этот вопрос как предмет переговоров или заявлять, что действующие сегодня механизмы регулирования Ормузского пролива могут быть изменены в ходе или после переговоров», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп отправился в Ситуационную комнату для принятия финального решения по Ирану. По его словам, Тегеран должен согласиться не иметь ядерное оружие или бомбу. Кроме того, Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для свободного судоходства.

