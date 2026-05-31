В Греции пожаловались на передачу оружия Украине себе в ущерб

pronews.gr: Греция поставила Украине 190 гаубиц через Чехию

Греция в 2025 году поставила Украине 190 артиллерийских орудий. Об этом сообщает портал pronews.gr со ссылкой на данные Регистра обычных вооружений ООН (UNROCA).

Утверждается, что Греция передала 66 самоходных гаубиц M110A2, 68 буксируемых гаубиц M114 и 56 буксируемых гаубиц M101. Получателем оружия значится Чехия, однако в конечном итоге вооружения оказываются на Украине, отмечает издание. При этом оружие передавалось без замены, что ослабило оборону островных территорий Греции.

«Эта передача произошла в то самое время, когда Турция продолжает усиливать свои угрозы суверенитету Греции в Эгейском море и на островах», — пожаловалось издание.

Ранее Греция потребовала от Украины убрать все морские дроны от греческих берегов. Источники сообщили, что риск возможного попадания морского беспилотника по ошибке в танкер или даже пассажирское судно, а также вероятность нанесения большого ущерба окружающей среде потрясли Афины.