01:07, 31 мая 2026Россия

Названы самые некурящие регионы России

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Elke Münzel / IMAGO / Global Look Press

Чечня стала самым некурящим регионом России. Об этом со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщает РИА Новости.

Утверждается, что процент курящих людей в Чечне составил 0,56. В тройку самых некурящих регионов также вошли Чукотский автономный округ и Краснодарский край. Распространенность курения в возрасте от 18 лет там составила 1,03 процента и 4,26 процента соответственно.

В верхнюю часть рейтинга также вошли Ингушетия (6 процентов), Ивановская область (6 процентов) и Донецкая народная республика (7,02 процента).

Ранее в Минздраве назвали самые трезвые регионы России. В Чечне в апреле 2026 года употребление алкоголя составило лишь 0,02 литра чистого спирта на человека. В соседней Ингушетии показатель чуть выше — 0,63 литра, а в Дагестане — 0,9 литра. Больше всего любят выпить жители Ненецкого автономного округа (18,2 литра).

