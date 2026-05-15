Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 15 мая 2026Россия

Названы самые трезвые регионы России

Зыков: Низкое потребление алкоголя зафиксировано на Северном Кавказе и в Москве
Майя Назарова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Низкое потребление алкогольных напитков зафиксировано на Северном Кавказе, в Москве, Ставропольском крае, Республике Тыва. Самые трезвые регионы России назвал начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков, пишут «Известия».

Согласно информации единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в Чечне в апреле 2026 года употребление алкоголя составило лишь 0,02 литра чистого спирта на человека. В соседней Ингушетии показатель чуть выше — 0,63 литра, а в Дагестане — 0,9 литра.

Больше всего любят выпить жители Ненецкого автономного округа (18,2 литра), Еврейской автономной области (14,76 литра) и Чукотки (14,17 литра).

В марте сообщалось, что самым пьющим регионом РФ оказалась Свердловская область. Там за 12 месяцев употребили 10,26 литра алкоголя на человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Страшное горе». Украина нанесла смертельный удар по одному из древнейших городов России. Что известно о последствиях атаки?

    Онколог призвал отказаться от трех разрушительных утренних привычек

    Племянника актрисы Варнавы наказали из-за 87-летней женщины

    Россиянин в социальных сетях развращал малолетних девочек

    Цена золота опустилась ниже 4600 долларов

    На АвтоВАЗе допустили появление Lada с автопилотом

    Названы самые трезвые регионы России

    Россиянам назвали продукты для профилактики инфарктов и инсультов

    Названа дата визита Путина в Китай

    Президент Литвы сделал заявление о нарушающих воздушное пространство страны дронах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok