Названы самые трезвые регионы России

Зыков: Низкое потребление алкоголя зафиксировано на Северном Кавказе и в Москве

Низкое потребление алкогольных напитков зафиксировано на Северном Кавказе, в Москве, Ставропольском крае, Республике Тыва. Самые трезвые регионы России назвал начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков, пишут «Известия».

Согласно информации единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в Чечне в апреле 2026 года употребление алкоголя составило лишь 0,02 литра чистого спирта на человека. В соседней Ингушетии показатель чуть выше — 0,63 литра, а в Дагестане — 0,9 литра.

Больше всего любят выпить жители Ненецкого автономного округа (18,2 литра), Еврейской автономной области (14,76 литра) и Чукотки (14,17 литра).

В марте сообщалось, что самым пьющим регионом РФ оказалась Свердловская область. Там за 12 месяцев употребили 10,26 литра алкоголя на человека.