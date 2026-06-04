ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:07, 4 июня 2026Мир

Лавров рассказал о планах Европы создать плацдарм против России

Лавров: Европа хочет увековечить режим в Киеве, чтобы иметь плацдарм против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Европа хочет увековечить нацистский режим в Киеве, чтобы иметь постоянный плацдарм против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Они хотят увековечить нацистский режим, не выдвигая ему никаких требований выполнения Устава ООН, многих конвенций, собственной конституции. (...) Европа хочет это увековечить, имея постоянный плацдарм для создания угроз России. И воевать, как они изначально говорили, до последнего украинца», — сказал глава российского МИД.

По словам министра, европейцы планируют предоставить гарантии безопасности Украине и предъявить России условия урегулирования конфликта.

Ранее Лавров заявил, что Европейский союз (ЕС) уже упустил множество возможностей для диалога с Россией. Он отметил, что обсуждения в ЕС будущих контактов с Москвой не носят серьезный характер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мирра Андреева победила скандальную украинку в полуфинале «Ролан Гаррос». Россиянка впервые вышла в финал турнира Большого шлема

    Ида Галич назвала самую стильную российскую звезду

    Определен главный фаворит ЧМ-2026

    Варламов назвал причину отказа от интервью Дудю

    Лавров рассказал о планах Европы создать плацдарм против России

    Вован и Лексус высказались о правдивости ИИ

    В России отреагировали на идею расширить Евросоюз до 40 стран

    Женщина решила вернуть украденные деньги и погналась за вором с арбалетом

    Турист поужинал с семьей в ресторане на курорте Италии и не выжил

    ВСУ совершили массированную атаку близ Запорожской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok