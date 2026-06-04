Лавров: Европа хочет увековечить режим в Киеве, чтобы иметь плацдарм против России

Европа хочет увековечить нацистский режим в Киеве, чтобы иметь постоянный плацдарм против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Они хотят увековечить нацистский режим, не выдвигая ему никаких требований выполнения Устава ООН, многих конвенций, собственной конституции. (...) Европа хочет это увековечить, имея постоянный плацдарм для создания угроз России. И воевать, как они изначально говорили, до последнего украинца», — сказал глава российского МИД.

По словам министра, европейцы планируют предоставить гарантии безопасности Украине и предъявить России условия урегулирования конфликта.

Ранее Лавров заявил, что Европейский союз (ЕС) уже упустил множество возможностей для диалога с Россией. Он отметил, что обсуждения в ЕС будущих контактов с Москвой не носят серьезный характер.