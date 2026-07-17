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11:16, 17 июля 2026Авто

Россиянам назвали главный критерий при выборе машины

Эксперт Тэммо назвал три типа автомобилей, которые избавят от неудобств в долгой дороге
Марина Аверкина

Фото: byswat / Shutterstock / Fotodom

При выборе машины нужно учитывать не только финансовые возможности и личные предпочтения, но и цель использования. Об этом «Известиям» рассказал СЕО компании по аренде автомобилей Vsemprokat Денис Тэммо.

По словам эксперта, для деловых поездок нужна комфортная и статусная машина, для путешествий — безопасная и продуманная, а для свадьбы — удобная и презентабельная.

В бизнес-среде автомобиль становится частью корпоративного имиджа. Важен не столько престиж бренда, сколько идеальное техническое состояние и комфорт пассажира. Хорошая шумоизоляция дает возможность без проблем вести телефонные разговоры прямо в машине, а просторный задний ряд и многозонный климат-контроль делают даже длительную поездку более комфортной.

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При выборе свадебной машины зацикливаться исключительно на ее внешнем виде не стоит. Спортивные купе и ретрокабриолеты выглядят ярко, но часто неудобны для посадки в свадебных нарядах. В этом случае гораздо важнее, чтобы жених и невеста могли без труда сесть и выйти из салона. По словам специалиста, в последнее время альтернативой лимузинам все чаще становятся вместительные премиальные кроссоверы, минивэны и четырехместные кабриолеты.

Для длительных путешествий Тэммо посоветовал оценивать сразу весь маршрут. Не лучшим выбором станет компактный кроссовер, если в салоне едет сразу несколько человек. Для таких случаев стоит рассмотреть полноразмерные минивэны или рамные внедорожники. «Важно, чтобы багажник без проблем вмещал вещи всех пассажиров, не приходилось складывать сиденья, а у каждого ряда были собственные USB-разъемы для зарядки устройств. Еще один важный момент — ровный пол в салоне, который делает поездку заметно комфортнее», — подытожил Денис Тэммо.

Ранее россиянам разъяснили законное требование к инспектору ГАИ при подозрении на опьянение. По словам автоюриста Игоря Стремоусова, как только водителя останавливает ГИБДД и подозревает или утверждает, что автомобилист нетрезв, нужно сразу же предлагать проехать в медучреждение и пройти там все тесты и анализы.

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