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07:01, 17 июля 2026АвтоЭксклюзив

Россиянам разъяснили законное требование к инспектору ГАИ при подозрении на опьянение

Стремоусов: При подозрении на опьянение водителя выручат анализы, сданные в медучреждении
Марина Аверкина

Что делать, если алкотестер показал превышение у трезвого водителя, «Ленте.ру» разъяснил автомобильный юрист Игорь Стремоусов.

«Из практики могу сказать, что использование алкотестера на месте, если остановил сотрудник ГАИ, — история не очень надежная. Поэтому, как только водителя останавливает инспектор и подозревает или утверждает, что автомобилист нетрезв, нужно сразу же предлагать проехать в медучреждение и пройти там все тесты и анализы. Конечно, все при условии, что человек абсолютно уверен в том, что он трезв. Это законное требование», — объясняет эксперт.

По факту проверки составляется протокол, где должно быть указано, что водитель не согласен с результатами освидетельствования на месте и требует проведения медицинского освидетельствования в специальном медицинском учреждении. Доставку в поликлинику, больницу или другой профильный медцентр должны обеспечить сотрудники ГАИ.

«К сожалению, в практике встречаются недостоверные, некорректные и даже сфабрикованные результаты тестирования прибором. А исследование в медучреждении упрощает коммуникацию с сотрудниками ГИБДД, экономит время и, соответственно, защищает от ненужных рисков, чтобы потом не доказывать обратное», — подытожил Игорь Стремоусов.

Ранее россияне признались в частом нарушении одного правила дорожного движения. Опрос зафиксировал тревожную тенденцию: 39 процентов респондентов регулярно переходят дорогу в неположенном месте. По их признанию, так может происходить только в случаях, если в зоне видимости нет машин, когда слишком торопятся или не хотят тратить время на дорогу к пешеходному переходу.

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