Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
16:16, 14 июля 2026Авто

Россияне признались в частом нарушении одного правила дорожного движения

Почти 40 % россиян из-за спешки и лени переходят дорогу в неположенном месте
Марина Аверкина

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россияне признались в частом нарушении одного правила дорожного движения. Опрос, проведенный порталом KP.RU, зафиксировал тревожную тенденцию: 39 процентов респондентов регулярно переходят дорогу в неположенном месте.

По их признанию, так может происходить только в случаях, если в зоне видимости нет машин, когда слишком торопятся или не хотят тратить время на дорогу к пешеходному переходу.

При этом 58 процентов опрошенных оказались сознательными гражданами, которые строго соблюдают правила дорожного движения из-за высокого риска для жизни. Еще три процента участников опроса выбрали ответ «другое», пояснив, что проживают там, где просто нет ни больших дорог, ни пешеходных переходов.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова назвала причины детских капризов в длительных поездках. По ее словам, это нормальная реакция психики. Чаще всего причина кроется в перегрузке нервной системы, которая работает на пределе возможностей, подчеркнула психолог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Макрон высказался о капитуляции перед Россией
    В России 65-летнего преподавателя колледжа уволили за подарок 16-летней студентке
    Работавшую три с половиной века немецкую пивоварню закроют
    На Западе заявили о превращении французской армии в «цифровую силу»
    Спецпредставитель Путина опубликовал фото совместной космической миссии России и США
    Названы причины возможной отставки Буданова
    Россиян предупредили об опасности покраски забора
    Россияне признались в частом нарушении одного правила дорожного движения
    В Раде высказались о готовности уволить главу Минобороны
    Дудь раскрыл основной источник заработка
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok