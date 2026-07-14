Почти 40 % россиян из-за спешки и лени переходят дорогу в неположенном месте

Россияне признались в частом нарушении одного правила дорожного движения. Опрос, проведенный порталом KP.RU, зафиксировал тревожную тенденцию: 39 процентов респондентов регулярно переходят дорогу в неположенном месте.

По их признанию, так может происходить только в случаях, если в зоне видимости нет машин, когда слишком торопятся или не хотят тратить время на дорогу к пешеходному переходу.

При этом 58 процентов опрошенных оказались сознательными гражданами, которые строго соблюдают правила дорожного движения из-за высокого риска для жизни. Еще три процента участников опроса выбрали ответ «другое», пояснив, что проживают там, где просто нет ни больших дорог, ни пешеходных переходов.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова назвала причины детских капризов в длительных поездках. По ее словам, это нормальная реакция психики. Чаще всего причина кроется в перегрузке нервной системы, которая работает на пределе возможностей, подчеркнула психолог.