Названы причины детских капризов в долгих поездках на машине

Ликунова: Капризы в длительных поездках на машине — нормальная реакция детской психики

Сезон автопутешествий в разгаре, и многие родители сталкиваются с одной и той же проблемой: через пару часов пути даже самый спокойный ребенок начинает капризничать. В итоге поездка может превратиться в серьезное испытание для взрослых. Почему дети так ведут себя в дороге и что с этим делать родителям, «Ленте.ру» рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова.

По словам эксперта, такое поведение не относится к вопросам воспитания. В дороге ребенок ведет себя не хуже обычного. В большинстве случаев это нормальная реакция детской психики и организма на длительную поездку. «Наиболее выражены капризы у детей от года до пяти-шести лет. Малыши быстрее устают, хуже переносят ожидание, скуку, ограничения движения и сильнее зависят от своего физического состояния. У младших школьников капризов обычно становится меньше, но в дороге могут появляться раздражительность, плаксивость и конфликты из-за переутомления», — объясняет специалист.

Чаще всего причина в перегрузке нервной системы, которая работает на пределе возможностей, подчеркивает психолог. «В дороге ребенок сталкивается сразу с несколькими стрессовыми факторами: долгое нахождение в одной позе, ограничение движения, скука и однообразие, перегрев или духота, голод или жажда, усталость и нарушение режима сна. Когда ресурс иссяк, нервная система реагирует единственным доступным ребенку способом — слезами, протестом, нытьем или истерикой», — объясняет Ликунова.

Чтобы минимизировать риск испорченной поездки, есть несколько простых правил. Если ребенку нет пяти лет, можно спланировать длительный переезд на время его сна. Хороший способ встряхнуться в дороге — остановки каждые 1,5–2 часа. Причем это будет полезно не только детям, но и взрослым. «Не перегружайте ребенка гаджетами с первых минут поездки — оставьте их как резерв на сложные участки пути. Подготовьте несколько вариантов занятий и игр заранее. Главное правило: легче предупредить перегрузку, чем успокоить после нее», — советует эксперт.

Ошибка многих родителей — пытаться немедленно прекратить плач замечаниями, угрозами или нравоучениями. Фразы вроде «Хватит капризничать» редко помогают. Гораздо эффективнее сначала признать состояние юного пассажира («Я вижу, что ты устал»): когда ребенок чувствует, что его понимают, уровень напряжения обычно снижается быстрее.

«Важно помнить: капризы детей не означают, что вы плохой родитель. Часто взрослый в подобной ситуации раздражается не из-за поведения ребенка, а из-за усталости, жары, желания быстрее добраться до места. Если чувствуете, что начинаете злиться, сделайте несколько медленных выдохов. Иногда спокойствие взрослого оказывается самым эффективным способом успокоить ребенка. И это работает не только в длительных поездках на машине», — подытожила Варвара Ликунова.

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