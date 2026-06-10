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05:30, 10 июня 2026АвтоЭксклюзив

Россиянам перечислили эффективные упражнения для снятия раздражения в пробке

Психолог Ликунова дала пять упражнений для снятия раздражения в пробке
Марина Аверкина

Пробки раздражают многих. Но не потому, что приходится стоять, а потому, что мозг воспринимает ситуацию как потерю контроля. Планы рушатся, время уходит, а изменить ничего нельзя. В ответ организм запускает стрессовую реакцию: растет напряжение в мышцах, учащается пульс, появляется злость. Кризисный психолог Варвара Ликунова поделилась с «Лентой.ру» несколькими упражнениями, которые помогут снять раздражение в пробке.

«Чем быстрее человек перестает бороться с тем, что уже произошло, тем быстрее снижается раздражение. Важно понимать: задача не "подавить" раздражение, а безопасно снизить его интенсивность», — объясняет специалист.

Прежде всего стоит попробовать сбросить напряжение через тело. Для этого нужно сильно сжать руль на 5 секунд, затем полностью расслабить руки, и повторить это упражнение до семи раз. Таким образом организм получает сигнал завершения стрессовой реакции, а мышечное напряжение снижается.

После этого можно применить дыхательную практику, когда выдох должен быть длиннее вдоха. Для этого нужно сделать вдох на четыре счета, а выдох равномерно растянуть на шесть-восемь счетов, и так повторить до десяти раз. Длинный выдох активирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за успокоение организма.

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Помогает принять ситуацию переключение внимания на факты. Вместо накручивающих мыслей о том, как все достали и куда все «прутся», достаточно подумать о реальности: «Сейчас я стою в пробке. Я не могу изменить ситуацию. Я могу использовать это время спокойно». Так мозг перестает накручивать сценарии. В такой ситуации можно подумать о планах, продумать покупки, важные звонки.

Можно выпустить злость через голос. Это идеально подойдет водителю, который в машине едет один. Можно покричать или спеть песню (например, Сергея Шнурова), эмоционально выговорить все, что накипело. Когда эмоция названа словами, ее интенсивность снижается.

Также можно использовать правило 90 секунд. «Пик любой эмоциональной вспышки обычно длится недолго, если ее не подпитывать мыслями. Задача: не сигналить, не вступать в конфликты, не прокручивать обиду. Просто наблюдайте за эмоцией 90 секунд, одновременно спокойно дыша. Часто этого достаточно, чтобы гнев заметно ослаб», — советует эксперт.

Все эти практики занимают меньше двух минут и помогают сохранить не только настроение, но и безопасность на дороге, подытожила психолог.

Ранее Варвара Ликунова объяснила, как не поддаться на провокации и убеждения мошенников, а также какие фразы выдают аферистов при автомобильной сделке.

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