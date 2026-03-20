Назван способ противостоять мошенникам при покупке автомобиля

Кризисный психолог Ликунова объяснила, как не попасться на уловки автомошенников

В последние месяцы усилились разговоры о мошенничестве в сфере автомобильных продаж. Потенциального покупателя чаще всего «разводят» дистанционно — через звонки, мессенджеры, видеосвязь. Весь сценарий «обработки клиента» строится на психологическом давлении, противостоять которому часто не могут даже рациональные люди. Как не поддаться на провокации и убеждения мошенников, а также какие фразы выдают аферистов, «Ленте.ру» рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова.

Махинаторы всегда действуют не на уровне логики, а на уровне базовых эмоций, отмечает специалист. «Они четко понимают, на что давить. Прежде всего, речь идет про страх потери ("вы потеряете задаток", "машину сейчас заберут"), дефицит времени ("решать нужно прямо сейчас"), авторитет ("предложение от дилера", "с вами свяжется представитель") и жадность ("цена ниже рынка", "очень хорошая скидка до завтра")», — объясняет психолог.

Даже в такой момент нужно помнить, что любая срочность в сделке — тревожный сигнал. Реальные автодилеры или частные продавцы не боятся давать время на проверку. Еще более значительный повод усомниться в реальности происходящего — слишком выгодное предложение. «Один из самых сильных "крючков" — угроза потери уже внесенных денег. Снизит страх и вернет контроль над ситуацией рациональная установка: "Я могу потерять небольшую сумму, но не позволю втянуть себя в большую потерю"», — дает совет эксперт.

Ликунова рекомендует при решении вопроса о покупке машины подключить третью сторону. Это может быть друг, родственник, юрист (что еще лучше). В состоянии давления человек мыслит хуже, но даже короткое обсуждение с кем-то может снизить вероятность ошибки, объясняет психолог.

Эмоциональное напряжение резко снижает критическое мышление. Это нормальная реакция психики, а не «глупость» или невнимательность. И в такой ситуации лучшим решением будет взять паузу, говорит Ликунова. «Если вы в общении чувствуете спешку, внутренний дискомфорт, давление или угрозы, то это уже достаточная причина остановиться и взять перерыв. Фраза, которая должна стать автоматической реакцией: "Мне нужно время подумать. Я свяжусь с вами позже". Помните, что не нужно объяснять, оправдываться, нужно прервать диалог», — рекомендует специалист.

Она советует простое упражнение («стоп-сигнал»), которое поможет не погрязнуть в разговорах с мошенниками. В процессе общения достаточно задать себе вопрос: «Меня сейчас убеждают или я сам принимаю решение?». При подозрении на давление нужно сделать паузу минимум на 30 минут. В течение этого времени не нужно отвечать на звонки, сообщения, перечитывать переписку. Пауза позволит «остыть» и вернуть критическое мышление.

