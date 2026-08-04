В Германии задались вопросом о последствиях поддержки ударов ВСУ по территории России

«АдГ» назвала риском для ФРГ поддержку ударов ВСУ по России из-за возможного ответа Москвы

Поддержка властями ФРГ ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России является риском для безопасности Германии из-за возможного ответа со стороны Москвы. С таким утверждением выступили депутаты фракции «Альтернатива для Германии» («АдГ») в соответствующем депутатском запросе, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Необходимо пересмотреть ситуацию с безопасностью Германии, немецких граждан, немецких компаний, немецких дипломатических представительств и немецких вооруженных сил за рубежом», — подчеркивается в документе.

Депутаты «АдГ» предположили, что удары ВСУ по территории России могут привести к жесткому ответу со стороны руководства страны. В частности, они отметили заявление российского Минобороны от 15 апреля с указанием филиалов украинских производителей беспилотных летательных аппаратов на территории стран Европы, включая ФРГ. Парламентарии также указали на заявление президента России Владимира Путина о подготовке Запада к войне с Москвой и допустили угрозу эскалации напряженности между Кремлем и странами Европы.

Ранее президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин назвал в интервью «Ленте.ру» удары ВСУ вглубь России вероятной причиной начала войны с НАТО. Эксперт выделил преследование Западом цели нанести России стратегическое поражение.