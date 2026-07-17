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11:08, 17 июля 2026Силовые структуры

Критиковавший СВО юрист Ремесло задержан

Юрист и блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Юрист и блогер Илья Ремесло (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) задержан по делу о фейках о Российской армии. Об этом пишет ТАСС.

Блогера задержали в Санкт-Петербурге. Его доставят в Москву для избрания меры пресечения. В отношении него возбудили дело по статье 207.3 УК РФ («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

В середине марта Ремесло выложил пост с критикой действующей власти и специальной военной операции (СВО).

19 марта блогера поместили в психбольницу, откуда он вышел 17 апреля. Ремесло назвал условия содержания в лечебнице жесткими, а также пообещал рассказать о дальнейших планах.

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