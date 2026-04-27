12:05, 27 апреля 2026Россия

Критиковавший СВО юрист Ремесло заявил о госпитализации без его согласия

Майя Назарова

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Юрист Илья Ремесло, критиковавший в постах в соцсетях специальную военную операцию (СВО) не давал согласия на госпитализацию в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube-канале журналистки.

Блогер рассказал, что после его критических постов за ним приехали сотрудники полиции и санитары. Как утверждает Ремесло, скорая прибыла сама по себе, и ни он, ни его родственники медиков не вызывали.

«Ни один из моих родственников не просил меня упечь, естественно, в стационар на 20-е отделение, где (...) и шизофреники, и различные тяжелые диагнозы. Это очень тяжелое отделение. А я первый раз, то есть я до этого в таких учреждениях не был. И сразу попал на "двадцатку", что является, на мой взгляд, довольно наглядным доказательством того, что целью было не вылечить меня, а просто скажем так пресечь мои какие-то высказывания на тот момент», — поделился Ремесло.

По словам Ремесло, в больнице ему провели обследование, но специалисты не выявили никаких отклонений. «Я его [согласие] отказался давать. В результате чего меня все-таки госпитализировали. Но уже через три дня (...) дали мне подписать задним числом», — заявил Ремесло.

До этого юрист, вышедший из Городской психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова в Петербурге, рассказал о моменте приезда к нему медработников, которые якобы упомянули Собчак.

В середине марта Ремесло выложил пост с критикой действующей власти и спецоперации.

19 марта блогера поместили в психбольницу, он вышел оттуда 17 апреля. Ремесло назвал условия содержания в лечебнице жесткими, а также пообещал рассказать о дальнейших планах.

    Последние новости

    В Кремле заявили о принимаемых в связи с атаками ВСУ на Урал мерах

    Россиянка похитила мужа и отправила его в рехаб ради имущества

    Задержки в российском аэропорту описали словами «сидим в самолете с семи утра»

    Уехавший в Европу журналист-иноагент назвал Амстердам своим домом

    В Кремле ответили на вопрос о запуске БПЛА из Казахстана

    Microsoft признала раздражающую особенность Windows 11

    Женщина не смогла скатиться с детской горки и похудела на 70 килограммов

    Критиковавший СВО юрист Ремесло заявил о госпитализации без его согласия

    Полпред Путина посетил перевал Дятлова

    В Госдуме назвали причину коротких майских праздников

    Все новости
