«Революция сорвана, вождь в дурке». Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО и разговора с Алаудиновым

Юрист и блогер Илья Ремесло, ранее известный поддержкой российской власти и критикой оппозиции, оказался в психиатрической больнице после резкой смены политической позиции. О его госпитализации сообщили сразу несколько Telegram-каналов, однако официального подтверждения этой информации на момент публикации нет.

Блогер не выходит на связь на фоне новостей о госпитализации

Первые сведения о том, что Ремесло оказался в медицинском учреждении, сообщил блогер Александр Картавых. По его информации, юрист якобы был доставлен в психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. «Самый, пожалуй, логичный ход. В том случае, когда ваша цирковая обезьянка сорвалась с резьбы и серит революционными лозунгами», — написал он. При этом он сослался на неофициальные источники из больницы, однако подчеркнул, что не может полностью гарантировать достоверность информации.

Похожие данные опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там утверждается, что Ремесло был госпитализирован после серии резких публикаций в сети, а на связь с журналистами и знакомыми он в последние часы не выходит.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

При этом авторы канала отдельно отметили, что информации о состоянии его здоровья и причинах госпитализации нет.

Еще один близкий к силовым структурам Telegram-канал «МИГ России» также сообщил, что юрист находится на обследовании в специализированном учреждении в Санкт-Петербурге. В публикации указывалось, что в последнее время его поведение вызывало вопросы, однако эти сведения не имеют официального подтверждения. Кроме того, в посту подчеркивалось, что в последнее время Ремесло якобы увлекся скандинавской мистикой и рунами, и это «казалось достаточно странным».

Кто такой Илья Ремесло и что известно о его заявлениях?

Илья Ремесло — юрист и общественный деятель, который на протяжении многих лет был известен как активный критик оппозиции и западных структур. Наибольшую известность он получил благодаря участию в судебных процессах и публичных кампаниях против представителей либеральных движений. В частности, он активно выступал против Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Однако в публикациях в социальных сетях, появившихся 17–18 марта, его риторика резко изменилась. Он начал позиционировать себя как «эксперт по оппозиции» и выступил с критикой специальной военной операции и действий российских властей.

На фоне этих публикаций в сети начали появляться предположения о взломе его аккаунтов. Однако сам Ремесло опроверг эти версии, заявив, что сообщения публиковал лично.

«Многие говорят, что у меня как-то так быстро поменялись взгляды. На самом деле это далеко не так», — объяснил он, добавив, что изменения в его взглядах происходили постепенно.

Он также записал видео, в котором сообщил, что находится в Санкт-Петербурге и не покидал страну. «Нахожусь здесь и никуда отсюда не собираюсь уезжать», — заявил он.

Алаудинов связался с юристом на фоне резких заявлений

На фоне происходящего еще до информации о госпитализации блогера с Ремесло связался командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, изначально он получил информацию о возможном взломе аккаунтов юриста и решил лично проверить ситуацию. В ходе разговора Ремесло подтвердил, что его заявления были сделаны осознанно.

Алаудинов признался, что был удивлен произошедшим, поскольку ранее воспринимал Ремесло как человека с устойчивой позицией. «Человек, который мне казался абсолютно здравомыслящим», — отметил он.

В свою очередь журналист Владимир Соловьев предположил, что резкие изменения в поведении могут быть связаны с эмоциональным состоянием. «Весна же, еще обостряются душевные заболевания, начинают вербовать неустойчиво психических наших граждан», — прокомментировал он.