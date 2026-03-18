Алаудинов позвонил выложившему пост с критикой СВО юристу и сделал заявление

Алаудинов: Выложивший пост с критикой СВО Ремесло может быть в заложниках

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов позвонил юристу Илье Ремесло, который накануне опубликовал серию постов с критикой специальной военной операции (СВО) и действующей российской власти. Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова допустил, что общественник может быть в заложниках. Подробности беседы Алаудинов привел в Telegram-канале.

Чеченский командир разъяснил, что ему сначала передали информацию о взломе канала Ремесло. Алаудинов решил связаться с юристом, который в прошлом занимал пророссийскую позицию, и выяснить, почему тот переменил мнение. Ремесло ответил и объяснил, что взлома не было. Юрист подтвердил, что высказывания принадлежат ему.

«Я знал, что приготовления идут к раскачке страны в нынешнее время. Конечно, я не знал, что это может сделать Илья Ремесло. Человек, который мне казался абсолютно здравомыслящим», — поделился Алаудинов, добавив, что лично встречался с юристом трижды.

Командир «Ахмата» признался, что такая перемена его сильно удивила. Он был уверен, что Ремесло — человек пророссийский, с большими связями в спецслужбах.

Смену позиции юриста также прокомментировал журналист Владимир Соловьев. Он назвал Ремесло случайным попутчиком власти и предположил, что у него не выдержали нервы.

Адвокат Ремесло на протяжении долгого времени отстаивал интересы власти в России и критиковал оппозиционные силы и политику Запада. Внимание к себе юрист привлек борьбой с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и его сторонниками.

