Соловьев назвал случайным попутчиком власти раскритиковавшего СВО юриста

16:31, 18 марта 2026Интернет и СМИ

Соловьев назвал случайным попутчиком власти Ремесло, раскритиковавшего СВО
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев высказался о юристе и общественнике Илье Ремесло, раскритиковавшем специальную военную операцию (СВО). Он назвал его случайным попутчиком власти. Его комментарий публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

По мнению Соловьева, у Ремесло, как и у некоторых, не выдержали нервы. В остальном же телеведущий подметил, что «сбегающие попутчики власти» были всегда. Ремесло якобы посчитал себя недооцененным в России и по этой причине перешел в оппозицию, счел Соловьев. Он также констатировал, что Ремесло просто «скучно стало» в стране.

Весна же, еще обостряются душевные заболевания, начинают вербовать неустойчиво психических наших граждан

Владимир Соловьевтелеведущий и журналист

Юрист и блогер Ремесло многие годы поддерживал российскую власть. В настоящее же время в его соцсетях стали появляться посты с резкой критикой СВО. Ремесло также начал рассказывать о своей деятельности «как эксперта по оппозиции».

Изначально речь могла идти о взломе соцсетей, однако Ремесло продолжает высказываться с критикой власти и СВО. Ряд источников сообщили «Осторожно, новости», что общественник мог эмигрировать из России.

