Бывший СССР
18:26, 1 июня 2026

Зеленский обратился к Минобороны с поручением

Зеленский поручил Минобороны активизировать все форматы для поставки антибаллистики
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Минобороны Украины необходимо активизировать все форматы для поставки антибаллистических систем. С таким поручением обратился президент Украины Владимир Зеленский на одном из совещаний с представителями ведомства, об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Отдельно обсудили вопрос о поставках дальнобойных 155-мм снарядов (...). Поручил разработать больше возможностей для финансирования, производства и поставки таких снарядов», — написал он.

По словам политика, Киеву необходимо усилить дипломатические шаги для увеличения поставок систем противовоздушной обороны.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что темп потери военной техники у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боевых действий может создать катастрофические проблемы Киеву на фронте уже к 2027 году.

