16:17, 5 марта 2026Силовые структуры

Блогера Маркаряна отправили в колонию за оскорбление в интернете. Он обматерил героя-красноармейца Матросова

Cуд приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 года колонии
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российскому блогеру Арсену Маркаряну дали срок. Слушание проходило в Мосгорсуде. Он проходил по делу о реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества.

Прокурор требовал приговорить обвиняемого к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима. При этом блогер полностью признал свою вину. Суд дал ему четыре с половиной года колонии.

Арсен Маркарян в зале суда

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Маркарян в интернете оскорбил память о герое-красноармейце Матросове

В марте 2025 года Маркарян на одном из видеохостингов разместил запись, которая содержала информацию об оскорблении защитников Отечества. В ролике, доступном для неограниченного круга лиц, демонстрировалось презрительно-негативное отношение к памяти об Александре Матросове как защитнике Отечества и его подвиге. Также в одном из мессенджеров он опубликовал видео, содержащее оправдания идеологии и практики нацизма, связанное с уничтожением групп по национальному признаку.

В этой связи его заподозрили в оскорблении памяти защитников Отечества. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Его также проверят на причастность к «иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти».

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Маркарян пытался выехать из России в багажнике авто

В августе прошлого года в ходе совместной работы следователей и полиции блогера задержали на Можайском шоссе у Кубинки. Он пытался сбежать из России в Белоруссию.

Маркаряна везли близкий друг и гражданская жена. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. Тогда сотрудники ДПС остановили указанную машину. По данным правоохранительных органов, блогер пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой.

Швеи, завхозы и библиотекари: чем занимаются и сколько зарабатывают за решеткой самые известные российские заключенные 2020-х
В Подмосковье задержали блогера Арсена Маркаряна. Он пытался сбежать из России, спрятавшись в багажнике
В свою очередь обвиняемый заявлял, что сидел на пассажирском сиденье. «Ни о каком багажнике не идет речи», — подчеркнул он. Кроме того, он отмечал, что не знал, что его разыскивают в России и заграницу ехать не планировал.

Маркарян начал набирать популярность летом 2024 года. Предприниматель начал постоянно появляться в многочисленных подкастах, в которых рассуждал на самые разные темы — от саморазвития до политики и воспитания детей. Однако наибольшее внимание он привлек, когда начал резко высказываться противоположном поле и выражать всестороннюю поддержку патриархальному укладу жизни.

