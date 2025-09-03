Силовые структуры
18:28, 3 сентября 2025

Блогер Арсен Маркарян прокомментировал попытку спрятаться в багажнике

Блогер Арсен Маркарян заявил, что не прятался в багажнике
Варвара Митина (редактор)

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / ТАСС

Блогер и инфобизнесмен Арсен Маркарян во время судебного заседания заявил, что не прятался в багажнике при задержании. Об этом пишет ТАСС.

Маркарян сказал, что сидел на пассажирском сиденье. «Ни о каком багажнике не идет речи», — подчеркнул он.

По словам блогера, он не знал, что его разыскивают в России и заграницу ехать не планировал.

Арсена Маркаряна задержали 23 августа на Можайском шоссе около Кубинки. Сообщалось, что пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой.

Источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказывали, что Маркаряна задержали на пути в Белоруссию, куда его вез близкий друг. С мужчиной была его гражданская жена.

    Все новости