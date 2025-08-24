В Подмосковье задержали блогера Арсена Маркаряна. Он пытался сбежать из России, спрятавшись в багажнике

В Подмосковье задержали блогера и инфобизнесмена Арсена Маркаряна, об этом сообщил Следственный комитет России. В ведомстве заявили, что фигурант задержан в Московском регионе в результате совместной работы следователей и полиции.

Маркарян пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. На Можайском шоссе у города Кубинки его задержали инспекторы ДПС.

Источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказали, что Маркаряна задержали на пути в Белоруссию, куда его вез близкий друг. С мужчиной была его гражданская жена.

Блогер известен провокационными высказываниями

Маркарян получил известность летом 2024 года. Предприниматель начал постоянно появляться в многочисленных подкастах, в которых рассуждал на самые разные темы — от саморазвития до политики и воспитания детей.

Однако главной причиной, по которой Маркаряна стали массово обсуждать, послужили его неоднозначные высказывания о противоположном поле: к примеру, бизнесмен уверял, что с женщинами не о чем говорить, называл их манипуляторшами и профессиональными предательницами. Вокруг блогера сложилась многочисленная группа поклонников, которые считали его практически гуру, и масса критиков, называвших сообщество сектой.

В марте в отношении Маркаряна началась доследственная проверка по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Поводом стало интервью блогера, в котором он призывал к терроризму в России и в отношении ее граждан с использованием беспилотников.

Маркарян был объявлен в розыск. Известно, что он не находился на территории России. Против блогера также возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма.

23 августа стало известно о возвращении предпринимателя в Россию. Telegram-канал Shot опубликовал видео, где Маркарян вместе с неизвестной девушкой записывает ролик на Красной площади в Москве за день до задержания. По информации канала Mash, блогера заметили в столичном ГИБДД за три дня до задержания.

Маркаряну предъявили обвинения

Следственный комитет России уточнил, что блогер подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Возбуждено уголовное дело. Его также проверят на причастность к «иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти».

Дело возбуждено из-за видео, размещенного «не позднее 25 февраля 2025 года», где он, как утверждается, оскорбил память защитников Отечества.

Маркаряну грозит до пяти лет колонии. В ходе допроса он не признал свою вину.

Маркаряна вывели из машины сотрудники СК. Пока тот шел к Следственному отделу, журналисты Telegram-канала «112» спросили, как он попал в Россию, находясь в розыске. Тот ответил, что как любой гражданин. Блогер также заявил, что категорически не согласен с обвинениями.

В канале Маркаряна появилось сообщение от его лица после задержания

В Telegram-канале Маркаряна появилось сообщение от первого лица после того, как он был задержан. В нем блогер оправдывается и отрицает свою вину во вменяемом ему преступлении.

Я не совершал никаких противозаконных действий. Экстремисты и враги Родины пытаются опорочить мое имя из зависти Telegram-канал Арсена Маркаряна

Также от лица блогера говорится, что он всегда любил Россию и «помогал решать сложные социальные проблемы», за что ему якобы до сих пор благодарны десятки тысяч мужчин и женщин.

Сразу после этого там было опубликовано смонтированное видео, на котором Маркарян «из камеры» приглашает на слет своих подписчиков, не называя конкретной даты, но утверждая, что встреча состоится.

Об аресте Маркаряна высказались Милонов и Мизулина

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с News.ru призвал Минюст России проверить блогера на предмет иностранного финансирования.

Пусть посмотрит — если заслуживает, пусть получает <…>. Если он получал иностранное финансирование, пусть отвечает Виталий Милонов депутат Госдумы

На ситуацию с возвращением блогера в Россию и арестом обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В прошлом году она опубликовала скриншоты нескольких жалоб, которые поступили на блогера. Сейчас Мизулина задалась вопросом, каким образом ему удалось без проблем вернуться в Россию.

Странно, конечно, что уголовное дело возбуждено только по статье о реабилитации нацизма. А как же дискредитация Вооруженных Сил России? Разжигание межнациональной розни? Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета

Она сыронизировала над тем, что Маркарян пытался покинуть страну, прячась в багажнике. «Большой багажник, видимо», — написала Мизулина.

