Mash: Маркаряна заметили в столичном ГИБДД за три дня до задержания

Блогера Арсена Маркаряна заметили в столичном ГИБДД за три дня до задержания, сообщает Telegram-канал Mash.

«Сегодня: ГИБДД находит блогера… в багажнике, когда он пытался смыться из страны», — говорится в публикации.

До этого Telegram-канал Shot опубликовал видео, где Маркарян вместе с неизвестной девушкой записывает ролик на Красной площади в Москве за день до задержания.

Маркарян подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Его также проверят на причастность к «иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти». Дело возбуждено из-за видео, размещенного «не позднее 25 февраля 2025 года», где он, как утверждается, оскорбил память защитников Отечества.